OpenAIは2026年5月20日、同社の内部AIモデルが離散幾何の中心的な未解決問題「単位距離問題」に関する長年の予想を反証したと発表しました。単位距離問題は「平面上にn個の点を置いたとき、距離がちょうど1になる点のペアを最大でいくつ作れるのか」という問題です。An OpenAI model has disproved a central conjecture in discrete geometry | OpenAIhttps://openai.com/index/model-disproves-discrete-geometry-conjecture/Ope