シンガー・ソングライターの矢井田瞳（47）が21日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にゲストとして生出演。かつてライブ中に見舞われたハプニングを明かした。ライブ中のハプニングを聞かれ、「死ぬかと思いました」と打ち明けた矢井田。「ドームか（大阪）城ホールか、大きなところ」という会場で、「私が歌ってるまわりに水のカーテンを作って、真ん中で歌うっていう演出があった」と振り返った。リハーサルで