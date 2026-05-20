◆“天才子役”の映画監督デビューに賛否9歳の天才子役、永尾柚乃が映画監督デビューを果たします。来年公開予定の『リタ』で主演、脚本、編集もあわせると計4役。撮影当時8歳だったのでギネス最年少記録も狙えるとのこと。環境問題をモチーフにしたSFという大人顔負けのストーリーに衝撃を受けたという俳優の斎藤工もプロデューサーとして名を連ね、話題を呼んでいます。3歳からすでに脚本を書いていたという柚乃ちゃん。将来