5·î20Æü¡¢¡Ø½÷À­¥»¥Ö¥ó¥×¥é¥¹¡Ù¤¬¡¢ÇÐÍ¥¡¦°ËÆ£·òÂÀÏº¤È½÷Í¥¡¦½Ð¸ý²Æ´õ¤Î¸òºÝ¤òÊó¤¸¤¿¡£¶áÇ¯¡¢Â¿¤¯¤Î¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Ë½Ð±é¤¹¤ë½Ð¸ý¤Ï½é¥í¥Þ¥ó¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ÈáÃ²¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤âÂ¿¤¤¤è¤¦¤À¡£2¿Í¤Ï¡¢2023Ç¯¤Î±Ç²è¡Ø¤¢¤Î²Ö¤¬ºé¤¯µÖ¤Ç¡¢·¯¤È¤Þ¤¿½Ð²ñ¤¨¤¿¤é¡£¡Ù¤Ç¶¦±é¤·¡¢2026Ç¯8·î¤Ë¤ÏÂ³ÊÔ¡Ø¤¢¤ÎÀ±¤¬¹ß¤ëµÖ¤Ç¡¢·¯¤È¤Þ¤¿½Ð²ñ¤¤¤¿¤¤¡£¡Ù¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤ó¤Ê±Ç²è¤Î¶¦±é¼ÔÆ±»Î¤ÇÇ®°¦¤¬¼è¤ê¤¶¤¿¤µ¤ì¤¿·Á¤À¡£¡Öµ­»ö¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢2025Ç¯½©¤´¤í¤«