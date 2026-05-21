年収が1000万円を超えそうになると、手取りが思ったほど増えず、「税金が高い」と感じる人が増えてきます。実際、日本は所得が高くなるほど税負担も大きくなるため、年収が上がるほど節税の重要性も高まります。 その際によく聞くのが、「法人化」「ふるさと納税」「NISA」「iDeCo」などの方法です。ただし、それぞれ役割が異なるため、順番を間違えると十分な効果を得られない場合があります。特に、いきなり法人化を検討