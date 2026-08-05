最新のITビジネスニュース
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ENEOS、米TPC Holdingsを買収 - ブタジエン生産能力で世界3位に
買収完了後、ENEOSグループのブタジエン生産能力は世界3位になる見込み
マイナビニュース
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OpenAIが開発中の新型デバイスは2027年発売でドーナツ型、価格300ドル超に
OpenAIはLoveFrom studioと協業してデバイスを開発していることを明ら…
マイナビニュース
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トップ人材の「暗黙知」を経営資産へ！ADTANKがAIエンジン「デジブレ」を本格提供
熟練人材の退職で失われる判断基準や思考プロセスを抽出・構造化しAIに実装する
ITライフハック
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NTTデータ決算、第1四半期は増収増益 AI需要を背景にデータセンター投資を加速
NTTデータグループは8月6日、2026年度第1四半期決算を発表した。AI需…
マイナビニュース
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ルイ·ヴィトン、遊び心溢れる新作メンズバッグチャームが登場
2026秋冬メンズショーのルックを再現した「LV ルイ ベア」が21万8900円
ITライフハック
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マウスコンピューター、RTX 5060/5070搭載の15.3型Copilot+ PC「DAIV Z5」発売
DAIV Z5はRTX 5060/5070搭載で価格は45万9,800円からである
マイナビニュース
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AI でクリエイター30万人を動かすマーケティング ユニリーバが直面する効率と個性のジレンマ
記事のポイントユニリーバは30万人規模のクリエイターネットワークを…
DIGIDAY
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【 NRF APAC 2026 レポート Vol.4】購入の瞬間に眠る価値 Transaction Momentとリテールの次の成長戦略
購入完了直後のトランザクションモーメントを活かし楽天市場がノンエンデミック広告を導入した
DIGIDAY
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4枚肉と特製ソースの旨さ溢れ出すダーティの極！バーガーキング『ダーティ ザ・ワンパウンダー』
4枚の直火焼きビーフパティに特製ガーリックマヨソースを重ねた超大型バーガー
ITライフハック
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NTTドコモ決算、第1四半期は増収増益 通信収入に底打ちの兆し、金融・AIを強化
NTTドコモドコモMAXは8月6日、2026年度第1四半期（4〜6月）の連結決算…
マイナビニュース
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バッグの置き場所に困らない！持ち運びや折りたたみもできる、手荷物収納ボックス2種
角型は31Lの大容量で、V型はサイドが開いて出し入れしやすい設計
ITライフハック
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NTT、第1四半期は増収増益で過去最高 IOWNや分散GPUの取り組みを説明
NTTは8月6日、2026年度第1四半期（4〜6月）連結決算を発表した。営業…
マイナビニュース
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没入体験型謎解きレストラン！「モスプレミアムシアター トラベリン家の言い伝え」
春の初回開催で満足度98％を達成し、8月8日から9月23日に再び開催
ITライフハック
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Bitgrit×エスツー、秋田市に2兆円規模のAIデータセンター建設を計画か
複数のメディアの報道によると、Bitgritとエスツーを中心に、秋田市で…
マイナビニュース
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食べるなら、今が一番お得！かつや、8月7日〜14日 150円引きキャンペーン
アークランドサービスホールディングス株式会社の⼦会社、とん…
ITライフハック
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Anthropic、Claude向けに独自チップの設計チームを新設
チップとAIモデルを一体設計することでClaudeの処理速度と効率を高める狙いがあるようだ
マイナビニュース
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東急グループが仕掛ける“ひんやり”涼む「没入型DR」、新感覚クールシェアリング「実話怪談列車」走行決定
株式会社東急パワーサプライ、東急株式会社および東急電鉄株式会社は…
ITライフハック
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「 Z世代 を追わない」ローラ メルシエが狙うX世代とマイクロクリエイター重視
記事のポイントローラ メルシエは設立30周年を機に、社内への助言や商…
DIGIDAY
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Google DeepMind、デミス・ハサビスCEOが退任し会長へ ジェフ・ディーン氏も退社
AGIの長期戦略に専念するとし、後任にはCTOのカヴクチュオール氏が就く
マイナビニュース
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くるっと回って立ち座りを快適にする高座椅子
座面回転と両側肘掛けにより、立ち座り時の体への負担を抑える仕様だ
ITライフハック