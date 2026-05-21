【ワシントン共同】トランプ米大統領は20日、台湾への武器売却を巡り、台湾の頼清徳総統と協議する意向を重ねて示した。米国が1979年に台湾と断交し中国と国交を樹立して以来、米大統領は中国に配慮して台湾総統との接触を控えてきた。トランプ氏が頼氏と直接対話すれば中国の習近平指導部が反発するのは必至だ。トランプ氏はワシントン郊外で記者団に、台湾への武器売却を判断する前に頼氏と電話会談する可能性について「彼（