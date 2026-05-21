２０日に放送された日本テレビ系「上田と女が吠える夜」では、健康ガチ勢と不摂生女性が出演。その中で出産後１８キロ増えてしまった女性タレントが登場した。健康ガチ勢として登場したのがイモトアヤコ。子供を保育園に送った後、公園に寄ってランニングする…という習慣を確立したという。そのきっかけが「子供を産んで１８キロ体重が増えた」といい、スタジオもびっくり。「ロケに行って、職業が珍獣ハンターなんで。動き