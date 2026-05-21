お笑いコンビ・平成ノブシコブシの吉村崇が現在の貯金額を赤裸々に明かし、共演者が驚愕する場面があった。【映像】吉村が所有する4300万円の超高級車5月21日に配信されたABEMA『資産、全部売ってみた』の#0で、番組のレギュラー化を景気づけるため、MCを務める吉村の資産を売却する企画を放送。スタッフが吉村の仕事終わりを地下駐車場で待ち伏せし、アポ無しで突撃する様子が公開された。スタッフから「記事で吉村さんの資