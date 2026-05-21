JR奈良線の区間快速の車内で、18歳女性に執拗な痴漢行為に及んだとして、大阪府枚方市の会社員の男（38）が逮捕されました。 被害女性が寝ているところを痴漢に及び、女性が目覚めた後も、恐怖で声を上げられない状態に乗じて、体を触り続けたということです。 ■JR奈良線のクロスシートで… 京都府警木津署が5月19日、不同意わいせつの疑いで逮捕したのは、大阪府枚方市の会社員の男（38）です。 木津署によると、男は