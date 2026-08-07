最新の経済総合ニュース
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為替相場 8日（日本時間 2時）
2時現在1ドル＝1…
共同通信
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日本郵便でシステム障害 顧客、荷物受け取れず
日本郵便本社が入るビルの看板日本郵便は7日、大手通販会社と荷物情…
共同通信
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日本郵便でシステム障害
日本郵便は7日、大手通販会社と荷物情報について連携するシステムに…
共同通信
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システム障害のニチレイ、冷凍食品出荷停止などの影響で売上高５０億円減の見込み…１２月期の連結業績
冷凍食品の出荷停止などで売上高50億円、営業利益8億円の下押し見込み
読売新聞オンライン
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ＫＤＤＩ、楽天モバイルに通信回線貸し出すローミング契約は９月で終了…「想定以上のデータ通信量で悪影響」
松田浩路社長は想定以上のデータ通信量でKDDI利用者に悪影響が出ていると指摘
読売新聞オンライン
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NY株、反発して始まる
【ニューヨーク共同】7日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平…
共同通信
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NY株、反発して始まる
【ニューヨーク共同】7日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平…
共同通信
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円急上昇、一時157円台 米統計受け利上げ観測後退
米7月雇用統計の就業者数が予想外に減少しFRBの利上げ観測が後退した
共同通信
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米国の7月就業者、2万3千人減 失業率は4.1％に改善
【ワシントン共同】米労働省が7日発表した7月の雇用統計（速報、季…
共同通信
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三菱電機、ポーランドの鉄道車両用電機品メーカーMEDCOMを完全子会社化へ
MEDCOMは三菱電機製SiCデバイスを活用した高出力・小型の電機品を製造してきた
財経新聞
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NY円、157円02〜12銭
【ニューヨーク共同】7日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午前…
共同通信
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7月の米失業率4.1％に改善
【ワシントン共同】米労働省が発表した7月の雇用統計によると、失業…
共同通信
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7月の米就業者数2万3千人減
【ワシントン共同】米労働省が7日発表した7月の雇用統計（速報、季…
共同通信
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新興国株で4年連続受賞！「配当の力」で下落を抑えるピクテの運用術
高配当株を軸に「配当を続けられる優良企業」を厳選する手法が特徴で
ダイヤモンド・オンライン
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原油調達の追加コスト、民間負担 ホルムズ海峡回避、経産省案
石油元売りや商社が納付金を出し合い、迂回ルート輸入事業者を支援する仕組み
共同通信
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フジテレビ親会社が広告収入の回復などにより160億円の黒字に転換
在京民放キー局５社が発表した２０２６年４〜６月期連結決算で、フ…
読売新聞オンライン
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習近平政権の愛国主義教育が後押し、中国各地で抗日体験施設が急増
2024年施行の愛国主義教育法が観光施設に愛国心醸成の役割を義務づけたという
プレジデントオンライン
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TikTokを運営する中国「バイトダンス」が開発のAI、米最先端級か
中国テクノロジー大手、字節跳動（バイトダンス）のロゴ＝北京（共同…
共同通信
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食料自給率、昨年度は過去最低タイの３７％…米価高騰による国産米の消費量減少が影響
概算値は前年度より1ポイント低下し、37％と過去最低水準に並んだ
読売新聞オンライン
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欧米で人気でも日本で苦戦…パンパースを担当チェーンNo.1に導いた営業が気づいた「消費者との致命的なズレ」
P＆Gやジョンソン・エンド・ジョンソンで営業部長や日本法人代表など…
ダイヤモンド・オンライン