海外ドラマ『ミッシング』特集 - 究極の愛で戦う、スパイ・アクション！

10年前まで、夫のポールと共にCIAの優秀なエージェントとして活躍していたベッカ。しかし、夫ポールは幼い息子マイケルの前で殺害され、ベッカはマイケルと平穏な暮らしを送るべくCIAを後にする。悲劇から10年、成長したマイケルはローマへ留学。だが、ベッカの元にマイケルが留学先で失踪したとの知らせが入る。