『アメリカン・ホラー・ストーリー』特集 - 「glee」のクリエイターが放つエロオシャレ・スリラー
「glee」のライアン・マーフィーが新たにホラーに挑んだ意欲作。呪われた洋館を舞台に、引っ越してきた家族が館に棲む霊に翻弄される姿を描くとともに、その館で過去数十年間に起きた複数の哀しいドラマが描かれている。シーズン毎に設定をかえ、主要の俳優を違う役柄でキャスティングする、という新たな手法が話題に。
「glee」のライアン・マーフィーが新たにホラーに挑んだ意欲作。呪われた洋館を舞台に、引っ越してきた家族が館に棲む霊に翻弄される姿を描くとともに、その館で過去数十年間に起きた複数の哀しいドラマが描かれている。シーズン毎に設定をかえ、主要の俳優を違う役柄でキャスティングする、という新たな手法が話題に。
10年前まで、夫のポールと共にCIAの優秀なエージェントとして活躍していたベッカ。しかし、夫ポールは幼い息子マイケルの前で殺害され、ベッカはマイケルと平穏な暮らしを送るべくCIAを後にする。悲劇から10年、成長したマイケルはローマへ留学。だが、ベッカの元にマイケルが留学先で失踪したとの知らせが入る。
2013年08月02日劇場公開
少年時代の忌まわしい事件のせいで、復讐に燃える悪霊ハンターのトント。彼は自らの悲願のために、聖なる力によって瀕死の男ジョンを甦らせる。ジョンは復讐のために手段を選ばないトントと対立。だが、愛する者を奪われた時、彼は不思議な力を持つ白馬シルバーを従え、マスクをつけた謎のヒーロー“ローン・レンジャー”として、トントと共に巨悪に立ち向かう。
2012年02月14日劇場公開
初登場No.1大ヒット！ シリーズ史上最大の危機、そして最高のクライマックスへ―。ニューヨーク市警の刑事ジョン・マクレーンは、ブルックリンの警察署で、疎遠だった息子のジャックがモスクワで投獄されたことを知る。ジャックの身柄を引き取りにロシアを訪れるのだが、ジャックが出廷するはずだった裁判所が突然爆破されテロ事件に巻き込まれてしまう。
2013年01月25日劇場公開
1960年代初めのインド ボンディシェリで生まれた少年パイ・パテルは、父が経営する動物園で動物たちと触れ合いながら育つ。ところが、16歳になった年、人生が一転。両親が移住することを決め、家族と動物たちは貨物船でカナダへ向かうのだが、太平洋のど真ん中で嵐に見舞われ沈没してしまう。
海外ドラマ『ホームランド』は、『24-TWENTY FOUR』の制作陣が再び全米を熱狂させた超一級サスペンス・ドラマだ。今年のゴールデン・グローブ賞で2年連続の作品賞、主演女優賞、主演男優賞を受賞。主要3部門を独占している。イラクで失踪したと思われていた、アメリカ兵“ニコラス・ブロディ”が突然帰還を果たす。“英雄の帰還”と取り沙汰されるが、ひとりのCIA局員にテロリスト容疑を掛けられてしまう。
2013年01月11日劇場公開
2009年に公開され全米初登場1位を獲得すると、9週連続トップ10入りを果たし、世界中を震撼させた問題作『96時間』。心優しき中年男が、娘の誘拐を機に冷酷非情な男へと豹変。元CIA秘密工作員の“特殊なスキル”を駆使して逆に犯人たちを追い詰め、観る者を震え上がらせた。あれから3年、ファンの声に応えて“無敵の父親”が帰ってきた！
2013年04月19日劇場公開
「本当の自由」と「かけがえのない未来」を求めて。全世界を感動に包んだ、“史上最も愛された大統領”リンカーンの ≪世界を変えた28日間≫のドラマは、きっと明日を生き抜くヒントをくれるハズ。 そうこれは、巨匠スティーブン・スピルバーグから、 今のキミへの希望のメッセージなのだ
2012年12月01日劇場公開
トルコ イスタンブール。MI6のエージェント007ジェームズ・ボンドは、NATOの諜報部員の情報が記録されているハードドライブを強奪した敵を追跡し、組織を追い詰める。しかし、あと一歩まで迫ったところで、先に潜入していた同僚ロンソンが傷を負ってしまう。
2013年03月08日劇場公開
ディズニーと「スパイダーマン」の鬼才サム・ライミ監督によって、謎に包まれた魔法使いの知られざる過去が明かされる。一人の男が“偉大なるオズ”になるまでを描く、世紀のアクション・ファンタジー。不思議に満ちた魔法の国“オズ”を救うため、美し過ぎる魔女たちとの壮大なる戦いが、幕を開ける