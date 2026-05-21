量子コンピューターは量子情報の最小単位である量子ビットを利用して計算するコンピューターで、従来のコンピューターでは不可能な計算を実行することが可能です。そんな量子コンピューターに役立つ可能性を秘めた「量子スピン液体」の候補となる鉱物が、南米・チリの廃鉱山で大量に見つかったと報告されています。Ultra-Pure Quantum Crystals from an Abandoned Mine in the Atacama Desert | by Aaron Breidenbach | Mediumhttp