最新の本ニュース
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境界を、絶えざる変容への「経由地」へ TISSUE Inc. 代表 安東嵩史 （編集者リレーエッセイ第18回）
「境界」をテーマに沖縄関連書2作を刊行し高い評価を得たと振り返っている
好書好日
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家族のかたち 心を配り合う、一瞬があれば 都甲幸治〈朝日新聞文芸時評26年7月〉
非正規労働者が他人の息子に成り代わる小説など3作品を紹介している
好書好日
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昆虫好きも驚愕する「BRUTUS特別編集 合本 珍奇昆虫 Bizarre Insects Handbook」
デザイナーの筆者は本書の昆虫に別惑星の生命のような根源的な驚きを覚えたという
好書好日
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夏休みに本を読みたい人へ 記者のおすすめ紹介
文庫フェアの作品から小説・新書など幅広いジャンルの一冊が選ばれている
好書好日
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名端みちる「鳥と追う八月」 余白と日常をいとおしむ
海鳥に導かれるベーシストの演奏描写と、会社員としての日常が詩で綴られる
好書好日
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韓国語は独学、きっかけは推しへのメッセージ 「ブロッコリーパンチ」訳者の山口さやかさん K-POPも韓国ドラマも知らない私が韓国文学を翻訳するまで
好きな韓国人デュオへの熱意が語学力を飛躍させ翻訳家への道を開いたという
好書好日
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文庫ランキング（紀伊国屋書店全店、7月29日 〜 8月4日）
プレゼント（伊坂幸太郎、江國香織、恩田陸、梨木香歩、町田そのこ、…
好書好日
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なぜヒトは「裸のサル」になった？ 人体最大の臓器「皮膚」の謎に迫る
人体には脳や心臓など、生命維持に欠かせない重要な臓器がいくつもあ…
BOOK STAND
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ドラマ「手塚治虫の戦争」主演・高良健吾さん 戦時中の少年時代の厳しさと漫画への強い熱量を感じながら
8月12日放送の本作で、苦悩する1970年代の手塚治虫を演じたという
好書好日
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河合隼雄物語賞授賞式、「おにたろかっぱ」で受賞した戌井昭人さんが喜び語る
小説「おにたろかっぱ」で受賞した戌井昭人さんが喜びのコメントを語った
好書好日
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イベント編 地域性が浮かびあがる３５０作 文芸評論家・斎藤美奈子
350作超を選ぶ過程や47都道府県踏破など執筆の裏話を語ったという
好書好日
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土着性から解き放ち、現代的にとらえ直す「中上健次 路地のビジョン」 中村佑子の新書速報！
中上健次論は路地の家族観が近代家族を攪乱すると指摘し、世界文学の射程を示す
好書好日
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【今週はこれを読め！ SF編】地下をめぐる龍、空に戻る日は来るか？〜馬伯庸『ドラゴン・メトロ--地龍鉄道--』
現代中国エンターテインメント小説において、読者から絶大な支持を…
BOOK STAND
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小日向まるこ「あかり」 持ち寄った寂しさが温もりに変わる（第14回）
妻を亡くし創作意欲を失った老ステンドグラス作家の再生を描く物語
好書好日
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イベント「本の街神保町で、本の未来について語り合おう」開催 登壇者ら「まだまだできることがある」
物流コスト上昇で2千円の単行本が3千円になる日が迫っているとの見方が示された
好書好日
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小島洋祐・監修、小豆だるまほか・絵「ハンディ版 それ犯罪かもしれない図鑑」 その「禁止」は何を防ぐため？
法律を子どもへの脅しに使う危険性を筆者は懸念事項として指摘している
好書好日
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ハシモト・漫画、ほっかむりゆり子・原作「エスプレッソ・コーラ」 児童発達支援の様子を多視点で
原作者は児童発達支援管理責任者の実務経験者で、リアリティある内容が口コミで広がり商業化
好書好日
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増村十七・著「進め！白鼻進」 戦争期の熱狂、無自覚な漫画家
売れない漫画家が手段を選ばぬ宣伝で大ブームを起こす物語だという
好書好日
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新書ランキング（丸善 丸の内本店、2026年7月23日〜7月29日）
ヒトとＡＩ（岡野原大輔、岩波書店）80代になるとたいていボケるか死…
好書好日
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ネガティブなのになぜか元気が出る シオランの言葉が現代人に刺さる理由
皆さんは、エミール・シオランという名前を聞いたことがあるでしょ…
BOOK STAND