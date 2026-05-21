血管炎の治療薬「タブネオス」を服用後に患者が20人死亡した問題で、薬の販売会社はきょう、厚生労働省の指示を受け、「ブルーレター」という使用上の注意を呼び掛ける文書を出しました。この問題は、指定難病の血管炎などの治療薬「タブネオス」を服用後に、因果関係が不明なものも含めて、患者20人が重篤な肝機能障害を発症して死亡したものです。薬を販売しているキッセイ薬品工業は21日、厚生労働省の指示を受け、医療機関に注