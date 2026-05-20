「大谷選手の5月12日（日本時間、以下同）までの成績は、9試合で36打数4安打、打率は1割1分1厘。大スランプから抜け出せずにいました」（スポーツ紙記者）ドジャース・大谷翔平選手（31）。その不調ぶりはロバーツ監督が5月11日の取材で「彼らしくない」とこぼすほどだったが……。「その2日後の13日、大谷選手はホームランを打ったのです。実に53打席ぶりでした」（前出・スポーツ紙記者）大谷の目覚ましい復調は、愛妻・真美子さ