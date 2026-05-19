34歳美人経営者が年収3000万円高卒経営者から“婚約破棄”をされ、「もっと『ありがとう』を言えば良かった」と大号泣して別れを後悔する場面があった。【映像】“婚約破棄か継続か” 息を呑む選択の瞬間5月19日、ABEMA『時計じかけのマリッジ』の第4話が公開された。同番組は、婚活初心者の美女3人が30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で、平均年収2000万円超えの“ハイスぺ男性”30人の中から結婚相手を見つけ