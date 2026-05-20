シャオミ・ジャパンは同社のXアカウントで、5月28日にグローバル発表される「Xiaomi 17T」シリーズを日本で発売すると予告した。 シャオミは、5月28日にグローバル発表会を開催する。そこで発表予定の「Xiaomi 17T」シリーズを日本でも発売することが告知された。 公式サイトでは、「Xiaomi 17T」シリーズを予約・購入するとスマートタグ「Xiaomi Tag」を進呈するとアナウンス