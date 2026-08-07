最新の中国ニュース
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中国四川省宜賓市高県で相次ぎ地震 1人死亡、6人負傷
最大マグニチュード4.9を記録し、1人が死亡・6人が負傷したとのこと
新華社通信
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松花江の増水ピーク、同江市を通過 中国黒竜江省
７日、港湾運営企業、同江竜航港務のふ頭で水位を測るパトロール中の…
新華社通信
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日本は反核の民意に背くべきでない 中国外交部
日本の世論調査で非核三原則支持が76％、核共有反対が77％に上ったという
新華社通信
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地域安定の真の脅威は日本の「再軍事化」 中国国防部
海自のトマホーク実射試験などを挙げ、地域各国が強く警戒すべきと述べた
新華社通信
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国際観察：「唯一の戦争被爆国」で核武装論 日本の動きに警戒を
高市政権は非核三原則の見直しや核共有の議論を広げており、国内外から批判が相次いでいるという
新華社通信
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広島原爆ドーム前で市民集会 核保有への動きに抗議
高市政権の核兵器を巡る動きへの反対と平和堅持を訴える声が上がった
新華社通信
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広島原爆ドーム前で市民集会 核保有への動きに抗議
高市政権の核武装を巡る動きに反対し、平和堅持を訴える声が上がった
新華社通信
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内政部、憲法法廷に親中派政治団体「中華統一促進党」の解散を請求／台湾
中国共産党の指示による組織拡大や選挙介入、スパイ網構築の疑いが指摘されている
中央社フォーカス台湾
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畜産試験所、15年かけ国産チーズの製造技術確立 加工業者への技術移転に成功／台湾
ゴーダや白カビなど複数の種類の基礎製造プロセスを確立し加工業者への技術移転にも成功
中央社フォーカス台湾
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中国の貿易額、1〜7月は17.3％増
【新華社北京8月7日】中国税関総署が7日発表した1〜7月の中国のモノ…
新華社通信
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SABU監督、イーサン・ルアンの演技を称賛 新作がトロント国際映画祭に出品／台湾
SABU監督はイーサン・ルアンの演技を「想像をはるかに超えるもの」と称賛した
中央社フォーカス台湾
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都市サッカーリーグ、観光振興に一役 中国・吉林省延辺朝鮮族自治州
延辺では観戦チケット半券優待で100以上の店舗や施設で割引が受けられる
新華社通信
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香港大引：ハンセン０．５％高で反発、消費の一角はさえない
７日の香港マーケットは、主要９３銘柄で構成されるハンセン指数が…
サーチナ
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世界レベルに飛躍、中国を代表する「磁器絶縁体の都」 江西省蘆渓県
同県の磁器絶縁体産業は143社・3万人超を擁し、総生産額は160億元に達した
新華社通信
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中国大引：上海総合１．０％高で４日続伸、ハイテク・医薬に買い
７日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前日比３９…
サーチナ
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タイの学校で銃撃事件 7人死亡、15人負傷
７日、銃撃事件が発生したノンタブリー県の学校から避難する生徒。（…
新華社通信
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頼総統、八里艦を視察 戦力防護など確認 漢光演習／台湾
頼清徳総統が6日、巡視船「八里艦」に乗艦しミサイル発射台などを視察した
中央社フォーカス台湾
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上海野生動物園、没入型サファリの試験営業を開始
蛇行ルートを進む車両からシマウマやオグロヌーなどの群れを間近に体感できる
新華社通信
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技術革新が後押し、進む設備製造業の高度化 中国・ハルビン市
ハルビン電気集団傘下、ハルビン電機廠のデジタル化コイル工場で、固…
新華社通信
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国軍、淡水河に障害物設置 台北中枢への侵攻を阻止＝漢光演習3日目／台湾
人民解放軍の台湾侵攻を想定し、河道に3層の障害物を構築するもので
中央社フォーカス台湾