佐藤仁美（2023年8月撮影）日刊スポーツ

46歳の佐藤仁美の飲み方に大久保佳代子チクリ「まっとうな人間はね」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 46歳の佐藤仁美が20日の番組で、酒量が「変わらない」と明かした
  • 「大学生みたいな飲み方」だといい、大久保佳代子は翌日への影響に言及
  • 「残るからちょっと抑えるんですよね。普通のまっとうな人間はね」と話した
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