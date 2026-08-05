最新のバレーボールニュース
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【8月7日のインハイ男子結果】ベスト4はシード4校が独占！ 準決は鎮西vs駿台、清風vs東山のカードに
第1〜4シード校がすべて勝ち進み、ベスト4をシード校が独占する結果に
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【8月7日のインハイ女子結果】前回王者を破り決勝に進んだ横浜隼人が悲願の初優勝！
3連覇を狙う金蘭会を準決勝で破り決勝に進んだ横浜隼人が悲願を達成
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日本はスペインにフルセットの逆転負け… 初戦は黒星スタート【U17女子世界選手権】
日本時間7日（金）に「2026女子U17世界選手権大会」がチリで開幕し…
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ロス五輪出場権もかかる！ アジア選手権に出場するビーチバレー代表が決定
公益財団法人日本バレーボール協会（JVA）は6日（木）…
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レーヴィス栃木にセッターの上林直澄が新加入！ 「チームのために全力を尽くし、勝利に貢献できるよう」
セッターの上林直澄氏が加入し、背番号13を着用することが明らかになった
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【8月6日のインハイ女子結果】ベスト4が出そろう 3連覇を狙う金蘭会が危なげなく準決勝へ
3連覇狙いの金蘭会を含むベスト4が出そろい準決勝の組み合わせが決定
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【8月6日のインハイ男子結果】前回王者の鎮西が登場！ シード校が順当に3回戦に駒を進める
6日（木）、令和8年度全国高等学校総合体育大会 （インターハ…
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VNL男子のMVPはポーランド代表のフォルナル！ 予選R3週目から合流し連覇に貢献
MVPにはアウトサイドヒッターのトマシュ・フォルナルが選ばれた
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ヴィアティン四日市、長屋梓新監督が資格失効で登録不可に 中尾GMが監督代行へ
資格有効化は2027年4月以降の見込みで今シーズン中の監督登録は不可という
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ブレス浜松が2026-27シーズンの背番号を発表
ブレス浜松が2026-27シーズンの背番号を発表した。クラブ公式…
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北海道YSが山田滉太ら3選手参加のミニバレー体験会を開催
出口大聖・山田滉太・池田颯太の3選手が小学生にバレーを直接指導
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Astemoが新ユニフォームを発表 コンセプトは超新星
コンセプトは「超新星」で、星が最も輝く瞬間をモチーフにしたデザイン
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千葉ドットがアウトサイドヒッターの松下正明、手塚大と契約を更新
松下は27歳でキャプテンを務め、今季26試合で188得点を記録している
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東京GBの沖縄開催プレシーズンマッチに琉球ゴールデンキングスのマスコット「ゴーディー」の来場が決定！
琉球ゴールデンキングスのマスコット「ゴーディー」が7月23日の試合に登場するという
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岐阜リオレーナがジュニアスクールを開校！ OGや現役コーチが指導を担当
OGや現役コーチが指導し、技術力と人間力の両面を育む方針とのこと
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【8月5日のインハイ女子結果】第1～3シード校が登場！ 春高バレー準優勝の就実は下北沢成徳に敗戦
注目の就実が下北沢成徳に敗れ、金蘭会と東九州龍谷は3回戦進出
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【8月5日のインハイ男子結果】東山らシード校が順当に決勝Tへ進出！ 春高ベスト4の雄物川は予選敗退
令和8年度全国高等学校総合体育大会 （インターハイ）バレ…
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アランマーレ秋田庄内にOPアリョーナ・マルティニークが入団「このチームの一員になれてとても嬉しいです」
3日（水）、大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）のアラ…
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アジア東部地区選手権に出場する女子ユニバ日本代表14名が決定！
フル代表にも選出されている佐藤彩夏や大森咲愛、馬場柚希ら14名が選ばれている
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11月7日開幕！ 日本バレーボールリーグの日程が決定
11月7日に開幕し、女子7チーム・男子16チームが全国で対戦する
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