最新の女子ニュース
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BELLYGOMが新大久保に登場
韓国発の人気キャラクター「BELLYGOM（ベリゴム）」の世界観を…
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総資産2000万円達成のトトさんが手放した日用品7選、年間最大9万円の節約へ
柔軟剤や専用洗剤をやめ代用品に切り替えることで年間最大約9万円節約できるという
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毎日10分ほど早歩きすると…消費カロリーは1年で体脂肪1キロ分
「1駅歩く」「早歩きをする」など、ふだんの生活の中で運動・活動量…
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アイスクリーム万博「あいぱく」があべのハルカスで8月5日に開幕
34ブランド・100種類以上のアイスが集結し、8回目の開催となる人気イベント
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汗悩みが将来に影響？ 医師警鐘
医師は、「日常で困っていれば病院で気軽に相談してもよい」と回答している
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60代で時計店から転身した夫婦、シフォンケーキが名物の喫茶店を10年営む
岐阜市の住宅街にある小さな喫茶店。その名物は、ふわふわ食感のシ…
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糖尿病内科医が低糖質麺2種を実食し、血糖値への影響を自身の体で検証
糖質ゼロ麺は食後の血糖上昇幅がわずか4と、ほぼ変動しない結果だった
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助産師が解説、赤ちゃんの貧血は病原菌から身を守る合理的な仕組みだった
乳児期の数値上の貧血は病原菌から身を守る合理的な防衛手段だという
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無印良品のEVAスパポーチ、底面メッシュで濡れても乾きやすい設計が秀逸
夏のレジャーや温泉、宿泊先などで活躍するのが防水ポーチ。収納物を…
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味ぽん公式が夏向けアボカド漬けレシピを公開、切って漬けるだけで完成
アボカドを『味ぽん』に1時間以上漬けるだけで一品が完成するという
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老化と認知症で一番違うこと
老化か認知症かの判断基準は「生活への支障」と「症状の継続性」だという
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50代のリアルすぎる悩みに共感
皆さん、体の調子はいかがですか？20代の頃は、「疲れても寝れば…
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吉野家の「極旨牛鉄板ステーキ定食」をアツアツ鉄板で実食
鉄板で提供されるステーキは柔らかく特製オニオンソースとの相性が抜群とのこと
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ロピアが鍋の素と焼豚で作る夏の炊き込みご飯レシピを紹介
鍋の素と焼豚を米と一緒に炊くだけで旨味たっぷりの飯が完成するという
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上野マルイに韓国コスメ「K-BEAUTY ON」がオープン、AI肌診断も導入
AI肌診断機を導入し、肌状態を分析して個人に合った商品を提案する仕組みだ
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「外食高すぎる」米在住者がミキサーで作る毎日の健康ぶっかけそば
物価高の米国で健康と節約を両立する「ぶっかけそば」を毎日食べているという
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1日10分で手軽に「ひざ痛対策」
椅子スクワットやカーフレイズなど1日10分以内の3種目を紹介している
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前日のカットに納得できなかった男子高校生が切り直しで大変身
前日に別の美容室でカットしたが納得できず切り直しを依頼したとのこと
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包丁も火も使わず耐熱皿ひとつで完成！無駄なく食べられる超簡単レシピ
手で割ったピーマンに調味料をかけ600Wで5分加熱するだけで完成する