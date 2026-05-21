《各国批評家から酷評の嵐》と一部で報じられた是枝裕和監督（63）の新作映画「箱の中の羊」（5月29日公開）。綾瀬はるか（41＝写真）と、お笑いコンビ「千鳥」の大悟（46）のダブル主演で、大悟にとっては映画初主演作だ。【もっと読む】41歳を迎えた綾瀬はるか…相次ぐ“アラフォー女優×年下男性”の結婚で注目されるジェシーとの今後開催中の第79回カンヌ国際映画祭で最高賞のパルムドールとなれば、是枝監督にとっては2018