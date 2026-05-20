北朝鮮で、兵役対象者の確保をめぐる当局の動きが強まっている。背景には、ロシアへの派兵をめぐる住民の恐怖心があるとみられる。米政府系メディアの RFA（ラジオ・フリー・アジア） は17日、北朝鮮当局が徴兵基準を相次いで緩和し、人員補充に躍起になっていると報じた。RFAによれば、北朝鮮当局は最近、徴兵対象者の視力基準を引き下げた。これまでは一定以上の視力がなければ入隊できなかったが、現在は眼鏡を使用していても徴