最新の競馬ニュース
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【佐世保競輪 G1女子オールスター】美浦＆瑛美の太田姉妹がそろって予選2着で準決へ
佐世保競輪場のG1「第2回毎日新聞社杯女子オールスター」が7日、開…
スポニチアネックス
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【住之江ボート にっぽん未来プロジェクト競走in住之江】抹香雄三 出足系統も上向いて態勢整った
ボートレース住之江の「にっぽん未来プロジェクト競走in住之江」は7…
スポニチアネックス
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【平和島ボート G3キリンカップ】久田敏之 足は全体的に上位
久田敏之がインからトップスタートを決め優勝戦一番乗りに成功した
スポニチアネックス
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【大村ボート BOATRACE振興会会長賞】1Rは全艇フライング レース不成立で全額返還
7日のボートレース大村「BOATRACE振興会会長賞」2日目1Rで田川大貴…
スポニチアネックス
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シックスペンスとシュトラウスが仏G1ジャックルマロワ賞に参戦
安田記念を制したシックスペンスとシュトラウスが参戦し注目を集める
スポーツ報知
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【多摩川ボート 4日間シリーズ】沢田尚也 前節の準V機を獲得 「最近では一番の感触」
ボートレース多摩川の4日間シリーズ（得点率制）が、8日に開幕する…
スポニチアネックス
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【津ボート BTS名張モンスターカップ】南佑典 実戦向きの舟足で3日目連勝
ボートレース津の「開設11周年記念BTS名張モンスターカップ」は7日…
スポニチアネックス
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【戸田ボート アサヒスーパードライカップ】西岡顕心 2日目連勝で好感触
ボートレース戸田の得点率制、4日間開催の「アサヒスーパードライカ…
スポニチアネックス
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【ＰＯＧ】ツキミはお月見前のデビューが濃厚も好気配 陣営「初戦からやれそうな感じはあります」
宮本助手は「ハミがかりがいい」と述べ初戦からの活躍に期待を示した
スポーツ報知
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【徳山ボート PG1レディースチャンピオン】西橋奈未 上積み成功 まずは準優へ一歩ずつ
ボートレース徳山のプレミアムG1「第40回レディースチャンピオン」…
スポニチアネックス
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【徳山ボート PG1レディースチャンピオン】内山七海 激闘をモノにしてG1初勝利 「ホッとしている」
ボートレース徳山のプレミアムG1「第40回レディースチャンピオン」…
スポニチアネックス
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【徳山ボート PG1レディースチャンピオン】魚谷香織 予選突破へ望みつなぐシリーズ初勝利
ボートレース徳山のプレミアムG1「第40回レディースチャンピオン」…
スポニチアネックス
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【阪神アーバン競馬】兵庫県騎手会の小谷周平会長ら騎手１６人が「令和８年熊本地震」被災者支援へ募金活動
「令和８年熊本地震」の被災地及び被災者を支援するため、兵庫県競馬…
スポーツ報知
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【ＰＯＧ】藤田晋オーナーの１・９億円フライトライン産駒オールシティキングは秋の中山デビューを見据える
手塚貴久調教師によると秋の４回中山開催でのデビューを目指すとのこと
スポーツ報知
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【ＰＯＧ】新種牡馬ストラクター産駒のジャストピーチーは国枝栄厩務員が担当で８・２２札幌デビューへ
小島調教師は「1500メートルくらいからがいい」と距離適性に期待を示した
スポーツ報知
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武豊騎手が札幌・函館を経て英アスコットへ、そのタフネスぶりにSNSが沸く
札幌・函館・英国と数日間でめまぐるしく移動し、57歳のタフネスぶりが話題に
スポーツ報知
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【三河Ｓ・金曜気配】最内枠に入ったタガノマカシヤは左回りでも大丈夫 中村調教師「少頭数は歓迎です」
坂路で64秒9―15秒3をマークし、中村調教師も「しっかり動いている」と納得の様子
スポーツ報知
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【三河Ｓ・金曜気配】昇級２戦目ロードヴォイジャーは暑さが最大の敵？ 坂口調教師「走りのバランスが良くなりました」
坂口調教師は走りのバランスと気性面の成長を評価しているという
スポーツ報知
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【ＣＢＣ賞・金曜気配】「いきなりやれても」東田調教師が太鼓判 レッドエヴァンスが５歳の夏に本格化
東田調教師は「折り合いもつくようになり自在性が出てきた」と手応え十分
スポーツ報知
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０８年の東海Ｓで衝撃の単勝万馬券Ｖ ３連単５１３万円超を演出した記憶に残る二刀流牝馬 ヤマトマリオンが２３歳で死す
2008年の東海Sでは単勝102.2倍の13番人気で勝利し伝説を残した
スポーツ報知