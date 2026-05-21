外食産業では客足がコロナ禍以前の水準に戻りつつある。日本フードサービス協会によると、2020年における外食産業全体の利用客数は前年比82％まで減少したが、22年以降は平均5％のペースで伸びた。各年の数値をもとに算出すると、25年は19年比で97.6％の水準だ。株主82万人に拡大も…前澤友作氏「カブ＆ピース」のビジネスモデルは法規制に大きく左右される「外食各社は値上げを続けたが、景気観も良く、値上げも受容されたため