私が看護補助として、新人の教育係を担当した時の話です。職場にやってきた待望の経験者。しかし、その「自信」が「過信」に変わっていたら……。今回は、チームで働くことの難しさを教えてくれる、ある病院でのエピソードをご紹介します。 「前の職場では～」マニュアルを拒む新人 私が看護補助として働いていた時、新人の30代女性の教育係を任されました。彼女は別病院での経験者だったため、基本的