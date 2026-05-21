5回1死満塁で打席にはタティスJr.を迎えた【MLB】パドレス ー ドジャース（日本時間21日・サンディエゴ）ドジャース・大谷翔平投手は20日（日本時間21日）、敵地パドレス戦に「1番・投手兼指名打者」で出場。5回を投げて3安打無失点に抑え、4勝目の権利を持って降板した。5回には満塁の大ピンチを迎えたが、1球で窮地を凌いだ。NHK-BSの解説員は、ある“動作”に注目した。大谷は初回の第1打席、相手先発バスケスの初球を捉え