4月からシーズン3を迎えた、鈴木京香（57）が新たに主演を務めるドラマ『未解決の女 警視庁文書捜査官』（テレビ朝日系）が苦戦中だ。理由として挙げられるのは主演女優の交代だが、実はもっと“複雑な事情”があるという。＊＊＊【写真を見る】胸元が開いたジャケット姿で…黒島結菜の「夫」が魅せた“大胆”ショット波瑠の不在4月16日の初回放送こそ、視聴率9.3％と上々の滑り出しを見せたが、その後は8.5％（2話）、7.8