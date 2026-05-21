5月20日、「女性セブンプラス」で、俳優・伊藤健太郎と女優・出口夏希の熱愛が報じられた。美男美女の組み合わせが注目を集めているが、伊藤の“元カノ”と出口の関係が、SNSをざわつかせている。伊藤と出口は、2023年の映画『あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。』で共演し、2026年8月には続編『あの星が降る丘で、君とまた出会いたい。』が公開される。映画が反響を呼ぶなか、人知れず関係を深めていたようだ。「記事に