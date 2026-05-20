数ある病院やクリニックから自分に最適なところをどう選べばいいのか。医師の和田秀樹さんは「いい病院は、待合室の患者さんたちの様子ですぐわかる。またスタッフや院内の様子はトップの人となりを表す鏡だ」という――。※本稿は、和田秀樹『健康診断の数値におびえず楽しく生きる50の心得』（オレンジページ）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／kuppa_rock※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／kuppa_rock■