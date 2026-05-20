(C)HEADGEAR / 機動警察パトレイバー EZY製作委員会 バンダイナムコフィルムワークスは、劇場公開中の映画「機動警察パトレイバー EZY(イズィー)File 1」のBlu-rayを、公式通販サイトのA-on STOREとプレミアムバンダイ限定で、5月22日に発売する。数量限定生産品で、価格は8,000円。 今作の上映劇場では5月15日から先行販売中。なお、今後そのほかの店舗やイベント会場、海外などで販売する場合