元サッカー・イングランド代表主将デビッド・ベッカムが、英国初のビリオネア・スポーツ選手となった。英紙サンデー・タイムズの長者番付によれば、妻で元スパイス・ガールズのヴィクトリア・ベッカムとの合算資産は約11億8500万ポンド(約2250億円)に達し、昨年の約5億ポンド(約950億円)から倍以上に増加したと報じられている。 【写真】素敵な夫婦です！デビッド・ベッカムとヴィクトリア夫人 同紙