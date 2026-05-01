歌手・和田アキ子（76）が1日までに更新されたYouTubeチャンネル「和田アキ子、AIスマホと親友になる。」に出演。ユーチューバー・ヒカキン（37）がプロデュースした麦茶「ONICHA」の正直な感想を語った。3月29日から同チャンネルでユーチューバーデビューを果たしたアッコだが、現在の登録者数は約4800人となっている。そこでスタッフから「チャンネル登録数が増えるお茶を持ってきました!」と渡されると、アッコは「そうい