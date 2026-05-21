日本のセブンイレブンで、今年9月から韓国コスメコーナーが設置されることになった。【注目】韓国スタバ、“不適切タンブラー”で大炎上イーベイ・ジャパンは5月21日、自社が運営するオンラインマーケットプレイス「Qoo10（キューテン）ジャパン」がセブンイレブン・ジャパンと協業し、今年9月から日本のセブンイレブン店舗でKビューティーのキュレーションコーナー「Qoo10ピック」を展開することを発表した。一部店舗を除く日本全