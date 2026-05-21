三振の多さに懸念…40本塁打以上なら「手に負えなくなる」ホワイトソックス村上宗隆内野手との早期の契約延長の必要性を指摘する声が、地元メディアから上がっている。26歳の主砲はメジャー1年目から持ち味の長打力を発揮し、低迷していたチームを牽引。「シカゴ・サンタイムズ」のゴードン・エデス記者は、価格が高騰して引き留めが困難になる前に「契約を延長する緊急性がある」と提言した。メジャー29球団が獲得に二の足