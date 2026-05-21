早朝の区役所通りで起きた惨劇５月16日未明の３時40分ごろ、新宿区歌舞伎町の路上で男性４人が襲われる事件が発生した。20代から50代の男性らが路上を歩行中、10人ほどの武装した集団に襲われたのだ。１人は棒で頭を殴られ重傷だが、命に別状はないという。警視庁新宿署は殺人未遂容疑で逃げた男らの行方を追っている。「事件が起きたのは区役所通りと花道通りとの交差点の近くです。警察発表によると、襲撃をした男たちは複数台