ABEMAのオリジナルバラエティ番組『資産、全部売ってみた』が、5月28日からレギュラー放送されることが決定した。芸能人が自らの意思で売却可能な資産を手放し、新たな夢に挑む姿に密着する“人生再スタート応援バラエティ”として、今年2月に特別番組として放送され、大きな反響を呼んだ。【番組カット】二の腕すらり！真っ赤なドレスで登場した深田えいみ番組MCは前作に続き、小島瑠璃子と平成ノブシコブシ・吉村崇が続投。