「イット！」が入手したのは、京都・伏見稲荷大社の竹に落書きをしているとみられる映像。外国人とみられる人物が竹に手を伸ばし、しきりに動かしています。近くにある竹で確認されたのは複数の落書きでした。迷惑行為が確認されたのは、奈良時代に創建されたとされる伏見稲荷大社。ここ数年、外国人観光客にも人気の神社です。問題の映像は16日に撮影されました。外国人とみられる2人組の1人が参道の途中にある竹に手を伸ばしてい