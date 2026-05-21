長崎県警は21日、学童保育施設の送迎バスの車内で施設に通う女児にキスをしたなどとして、不同意わいせつの疑いで、当時送迎バスの運転手だった無職の谷口清人容疑者（66）＝長崎市＝を逮捕した。「キスはしたが無理にではない」と容疑を一部否認している。逮捕容疑は、4月23日午後5時ごろ、長崎市内の学童保育施設に駐車中のバスの車内で、小学生の女児にキスなどをした疑い。県警によると、車内には当時、小学生がもう1人い