大分県大分市の路上で、面識のない下校中の女子中学生に同意なくキスをした疑いで、市内に住む22歳の男が逮捕されました。 不同意わいせつの疑いで逮捕されたのは、大分市錦町に住む職業不詳の中嶽翔容疑者22歳です。警察によりますと、中嶽容疑者は、19日午後4時40分ごろ、市内の路上で、下校中の10代の女子中学生に対し、体をつかんでガードレールに押し付ける暴行を加え、同意なく顔にキスをした疑いが持たれてい