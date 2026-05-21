アイドルグループ・乃木坂46が19・20日に結成14周年を記念したライブ『14th YEAR BIRTHDAY LIVE』を東京ドームで開催した。2日目の公演では、ライブ中にいきなり”ミュージカル”が展開してファンを驚かせた。【ライブ写真24点】こんな衣装も！歴史を感じさせる14周年ライブ中盤に小津玲奈の語りからスタートした「乃木坂46とかわいさ」をテーマにしたブロックでは、池田瑛紗を中心にゲームの世界に入り込んだような恋愛ストー