日本時間5月20日、MLBドジャースが敵地・サンディエゴでパドレスを下し、見事“首位奪還”を果たした。【写真】奥様会の中で一際目を引くかつての真美子さん「真美子さんがいない…」囁かれる“異変”山本由伸が先発を務めた前日のパドレス戦を0-1で落とし、1位の座を奪われていたドジャース。2戦目は序盤から点の取り合いとなったが、同点のまま突入した9回、パドレスの絶対的守護神であるメイソン・ミラーに対してアンディ・