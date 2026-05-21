◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―ＤｅＮＡ（２１日・マツダスタジアム）ＤｅＮＡ・度会隆輝外野手（２３）が２１日、ヤクルトで１５年間プレーした父・博文氏（５４）を超える通算１７４安打目をマークした。初回１死で迎えた第１打席で３試合ぶりのヒットとなる遊撃内野安打を放ち、記念の一打とした。隆輝は横浜、ＥＮＥＯＳを経て２３年ドラフト１位でＤｅＮＡに入団し、１年目に６４安打、２年目に６５安打、３年目の今季はこ