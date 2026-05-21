米ボクシング専門メディアのボクシング・シーン．ｃｏｍは２１日、プロボクシング元ＷＢＡ、ＷＢＣ、ＩＢＦ世界ヘビー級統一王者のマイク・タイソン（５９）と、５０戦全勝の元世界５階級制覇王者フロイド・メイウェザー（４９）＝ともに米国＝のエキシビションマッチは予定どおり開催されると報じた。主催の「ＣＳＩスポーツ」の短いプレスリリースによると、タイソン対メイウェザー戦は秋に延期して「実現する」という。エキ