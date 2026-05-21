18日にサメが目撃された大分県大分市の田ノ浦ビーチでは21日までの3日間、姿が確認されなかったことから市はマリンスポーツの禁止を解除しました。 ◆TOS甲斐菜々子アナウンサー 「遊泳エリアやその周辺でサメが泳いでいないか現在、市の担当者による確認が行われています」 18日、大分市の田ノ浦ビーチではアカシュモクザメが目撃され、市はマリンスポーツを禁止していました。 その後、21日