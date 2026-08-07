最新の国内ニュース
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令和8年熊本地震 手術をしていた医師たちが必死に患者を守る
手術中に地震が発生し、医師らが患者を守ろうとする緊迫した様子を収録
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最大震度7を観測した熊本地震 国の検討会「南海トラフ地震への影響なし」
最大震度7を観測した今回の熊本地震について、国の検討会は、「南海ト…
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京都大学医学部附属病院で医療事故 患者が正常な組織を誤摘出され重篤状態
術中に2度「腫瘍ではない」と結果が出たが執刀医は摘出を継続したという
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税務署員が1億円超の脱税、勤務中に競艇か「家族への仕送り」などと説明
資産家女性から同情を買い現金を受け取り、競艇に約8億6000万円を費やしたとみられる
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「国民からの受信料が性加害出演者に…」NHKのずさん対応へ不満爆発
8月5日、NHKは職員（以下、A氏）が過去に番組出演者から性被害に遭い…
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斉藤慎二被告の裁判 女性「私の態度を見て同意と受け取っているなら異常」
斉藤被告は「同意があったと確信している」などと主張し、不同意を一貫して否定
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江別市で大学生暴行死 主犯格とされる男に無期懲役判決
主犯格とされる当時18歳の被告に26年8月7日、札幌地裁が無期懲役を言い渡した
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飲食店で無銭飲食事案が発生、複数の早稲田大学生が関与か 大学が注意喚起
早稲田大学学生生活課のオフィシャルサイトが更新されました。【映…
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注目 古いPCが復活するUSB
世界最大級のリファービッシュ品サイト「Back Market」は、端末買取・再整備を徹底
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西日本鉄道の駅構内で流れた「不適切音声」に声明…外部からの可能性も
下品な内容を含む不適切な音声が流れたとして、原因を調査中だと説明
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「とりあえず」や「もったいない」部屋が物置と化してしまう5つの原因
「とりあえず置いとこ精神」や「もったいない教」などによる影響があると分析
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高齢女性からの詐取金で競艇か 約1億3500万円脱税疑いで元税務職員を告発
元税務職員が調査対象者から85万円あまりをだまし取ったとして書類送…
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真夏なのに完全防備姿の男、ガソリンスタンドで強盗未遂か 千葉県
6日正午ごろ、千葉・成田市のガソリンスタンドの店内へ入っていく人物…
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渋滞などで移動しにくい京都府 アメリカ発の電動モビリティ「Lime」初上陸
渋滞などで移動しにくい京都で新たな「移動手段」が初上陸です。 （L…
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当時13歳以下だった少年19人にわいせつな行為、男に懲役15年の判決 岡山県
岡山地方裁判所 当時13歳以下だった少年19人にわいせつな行為をし…
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子をあきらめる決断に医師が激怒 15歳で被爆した女性が気づいた「差別心」
夫も被爆者で「障害のある子がうまれると怖い」という女性の言葉に医師が激怒
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イオンモール熊本の爆発事故で死去した女性従業員 2日前は父の命日
避難後に会社の指示で売上金を金庫に入れるため店内に戻り巻き込まれたとみられる
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京都大病院で腫瘍のない正常な部位を摘出する医療ミス 患者は重篤な状態
京都大病院は7日、脳の開頭手術で誤って腫瘍のない正常な部位を摘出…
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小学生の女の子にキスか 男逮捕
千葉県市川市で、小学生の女の子にキスをするなどのわいせつな行為を…
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「生活態度に不満」で、44歳義弟へ暴行繰り返したか…41歳女が逮捕される
群馬・渋川市の住宅で、夫の弟を暴行し死亡させた疑いで41歳の女が逮…