ABEMAのバラエティー番組『声優と夜あそび 火【日笠陽子×芹澤優】#4』の公式レポートが到着した。約1ヶ月ぶりに日笠陽子が火曜日へ復帰し、復帰早々の“骨折トーク”や、「1文字変えろ！よしこまりこゲーム」、新コーナー「あなたならどっち？許しても委員会」などで大盛り上がりの“夜あそび”を繰り広げた。【写真】絵面が面白い（笑）骨折した姿でツッコミする日笠陽子■日笠陽子、骨折後の応急処置でまさかの医者からスカウ