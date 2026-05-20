歌手の森口博子（57）が、18日放送のTOKYO FM『TOKYO SPEAKEASY』（月〜木深1：00）に出演。フジテレビ系『夢がMORI MORI』（1992〜1995年）で共演していたタレント・森脇健児（59）とのトークの中で、過去に一般の人から受けた“性被害”について語った。【写真】「お綺麗ですね」「そっくり」森口博子＆実母の“顔出し”親子2ショット番組ではセクハラ被害の話題に。森口は、番組収録後の出待ちなどで集まる人々の中に、“