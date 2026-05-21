賢プロダクションの公式サイトが、21日に更新。所属の声優・藤原貴弘さんが14日に亡くなったと報告した。43歳だった。【写真】藤原貴弘さんが『アナと雪の女王』で演じたキャラクターサイトでは「弊社所属俳優藤原貴弘 儀(43歳)が5月14日永眠いたしました。生前、皆様から頂きました御厚誼に心より深謝致します」と伝えられた。藤原さんは7月15日生まれ、北海道出身。代表作は『僕のヒーローアカデミア』黒霧役『CSI』